Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2) - Son Dakika
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2)

14.05.2022 21:19
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2)

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile bir araya geldi. İkili, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Enbar Valisi Duleymi yaptığı açıklamada 2017 yılından beri Enbar'da Türk yatırım şirketlerinin varlığından söz ederek bu şirketlerin yatırım, sanayi, özek sektör ve diğer kalkınma alanlarındaki tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istediklerini dile getirdi.

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ın kalkınmasını Türkiye'nin kalkınması kadar önemsiyoruz' Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: 'Irak'ın kalkınmasını Türkiye'nin kalkınması kadar önemsiyoruz'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2) - Son Dakika
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