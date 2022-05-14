Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in Enbar temasları (2) - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Enbar Valisi Ali Ferhan Duleymi ile bir araya geldi. İkili, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Enbar Valisi Duleymi yaptığı açıklamada 2017 yılından beri Enbar'da Türk yatırım şirketlerinin varlığından söz ederek bu şirketlerin yatırım, sanayi, özek sektör ve diğer kalkınma alanlarındaki tecrübelerinden daha fazla yararlanmak istediklerini dile getirdi.