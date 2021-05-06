Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney: "Irak'ın bütünlüğünün teminatından birisi Irak Türkleri'dir" (3) - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, "Iraklı Türkler bizim soydaşımız. Irak vatandaşı olan Türkler aramızda dostluk köprüsüdür. Onlar, hiçbir zaman Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı bir harekete girmemişlerdir. 2017 referandumunda da (IKBY bağımsızlığı) sokağa çıkmalarında bunu gördük. En çok mağdur edilen kitle de Irak Türkleri'dir. Irak Türkleri'nin tarihini okuduğunuzda ne derece acımasızca katliama uğradıklarını görüyorsunuz. Irak Türkleri Iraklılar tarafından kucaklanmalı. Irak'ın bütünlüğünün teminatından birisi Irak Türkleri'dir. Onlara da elimi uzatacağım ve Irak ile Türkiye'nin iyiliği için beraberce çalışacağız." dedi.

Bağdat'ta görevine yeni başlayan Büyükelçi Güney, Irak ve Türkiye arasındaki tüm alanlarda geliştirilecek olan ilişkiler, terör örgütü PKK'ya ve buradaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı mücadele, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkiler ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.