Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ile Türk mahkumların durumunu görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile Irak'taki Türk mahkumların durumunu ele aldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konsey Başkanı Zeydan'ın Türk Büyükelçi Güney ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Irak'taki Türk mahkumlarının durumunun ele alındığı ifade edilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Büyükelçi Güney de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Faik Zeydan'la görüştüğünü belirterek, adli ve hukuki konuların Türkiye'nin Irak'la işbirliğini ilettiği alanlardan olduğunu ekledi.