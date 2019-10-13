Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü...
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta Büyükelçilik rezidansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta Büyükelçilik rezidansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
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