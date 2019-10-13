Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü...
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: 'Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü...

49 dakika önce

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta Büyükelçilik rezidansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat'ta Büyükelçilik rezidansında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğü...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:36 Kaynak: AA
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