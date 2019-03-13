Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Destek
19 dakika önce
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerine gıda yardımında bulundu.
Türkiye
'nin Bakü
Büyükelçiliği, Azerbaycan
'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerine gıda yardımında bulundu.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral
ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruşların temsilcileri ile iş adamları, Saatlı ilinin Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.
Büyükelçi Özoral ve beraberindekiler, 97 yaşındaki Ensar Rizmanov'un evine misafir oldu. Ahıska Türkleri ile sohbet eden Özoral, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
Rizmanov da Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la görüşmek olduğunu söyledi.
Ziyaretin ardından köy halkına gıda paketleri dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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