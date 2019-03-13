Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Destek

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Destek

17 dakika önce

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerine gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerine gıda yardımında bulundu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruşların temsilcileri ile iş adamları, Saatlı ilinin Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Büyükelçi Özoral ve beraberindekiler, 97 yaşındaki Ensar Rizmanov'un evine misafir oldu. Ahıska Türkleri ile sohbet eden Özoral, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Rizmanov da Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından köy halkına gıda paketleri dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Azerbaycan, Bakü, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu! Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi

AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]