- Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Ramazan paketi- Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerine gıda paketi dağıtıldı - Son Dakika

- Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine Ramazan paketi

Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerine gıda paketi dağıtıldı

BAKÜ - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerine Ramazan için erzak kolileri dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Saatlı ilinin Orta Muğam köyündeki Ahıska Türkülerine 120 adet Ramazan erzak kolisi dağıtılarak, Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, ihtiyaç sahibi ailelerin sahur ve iftar sofralarını hazırlayacakları temel gıda maddeleri bulunduğu 120 kolinin yanı sıra ülke genelinde de 800 erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuz Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda bölgelerde Ramazan nedeniyle çadır ve iftar sofraları kuruduklarını ancak pandemi nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirterek, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır beraber iftar yapamıyoruz ama iftarlıklarımızı paylaşıyoruz. Bu manada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak daha önce de olduğu gibi bu yıl da yardım kolilerimiz var. İnşallah hoca arkadaşlarımızla birlikte şehit ailelerine, gazilerimize, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşacağız. Saatlı'da 120 gıda paketi dağıtmış olacağız" dedi.

Yılmaz, Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği vasıtasıyla da önümüzdeki haftalarda özellikle Karabağ Savaşı'nda şehit düşenlerin aileleri ve gazi yakınları başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunulacağını da ifade etti.

"Azerbaycan'daki kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim ile buluşturacağız"

Hediyem Kur'an Olsun kampanyasından 5 bin 500 Kur'an-ı Kerim'in Azerbaycan'a getirildiğini belirten Yılmaz, "Azerbaycan'daki kardeşlerimizi Kur'an-ı Kerim ve Azerbaycan meali ile buluşturacağız. İnşallah bizler bu yardımları ilgili yerlere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından Azerbaycan genelinde 800 erzak kolisi ve 5 bin 500 adet de Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği vasıtası ile bin 500 koli yardım paketi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.