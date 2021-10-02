Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumu öğretmenleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Eğitim Kurumunu ziyaret ederek 2021-2022 eğitim yılı öğretmenler kurulu toplantısına katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu, şehitlerin saygı duruşu ile anıldığı etkinlikte konuşan Bağcı, öğretmenleri yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla kutladı, onlara başarılar diledi.

Bağcı, yaklaşık 2 yılın ardından Azerbaycan'da yüz yüze eğitimin başladığını hatırlatarak öğretmenlere, öğrencilerin okulla bağlarının güçlü tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Dijitalleşme ile bilgiye erişimin artık daha kolay hale geldiğini fakat buna rağmen okulun öneminin de azalmadığını vurgulayan Bağcı, "Sosyal ortamı diri tutmak, değerleri öğrencilere kazandırmak, vatan, millet, bayrak duygularını koruyarak daha yükseğe taşımak, iyilik yapmayı, dostluğu korumayı, yalan söylememeyi, mazlumun yanında olmayı çocuklara aşılamak hassasiyetle üzerinde durmanız gereken konulardır." dedi.

Bağcı, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni köprüler kurmak için gayret ettiklerini vurgulayarak "Bu gençlerin tek millet bilinciyle yetiştirilmesi önemli. Burası iki devletin et ve tırnak olarak birleştiği, tek millet olduğu bir mekan." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Bakü Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş Azerbaycan'daki eğitim faaliyetleriyle ilgili konuşma yaptı, Bakü Türk Eğitim Kurumu Müdürü Nurullah Yazıcı da okulla ilgili brifing verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Eğitim Kurumu, 1993'ten itibaren faaliyet gösteriyor. Bünyesinde ana okulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi barındıran Bakü Türk Eğitim Kurumunda 2 bin 500'den fazla öğrenci eğitim alıyor, çoğu Türkiye'den 100 öğretmen görev yapıyor.