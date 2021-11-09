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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Karabağ zaferinin 1. yılında ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Karabağ zaferinin 1. yılında ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

09.11.2021 13:18
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Karabağ zaferinin 1. yılında ilişkileri değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin Karabağ'ın zafer sürecinde olduğu gibi imar ve inkişafında da elinden geleni yaptığını, kamu ve özel sektör tecrübesini Azerbaycan'la paylaştığını söyledi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin Karabağ'ın zafer sürecinde olduğu gibi imar ve inkişafında da elinden geleni yaptığını, kamu ve özel sektör tecrübesini Azerbaycan'la paylaştığını söyledi.

Bağcı, Anadolu Ajansı (AA) Bakü ofisini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. AA Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç, Bağcı'ya Bakü ofisi ve editörlüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret sonrasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bağcı, Azerbaycan'ın Karabağ'da haklı bir mücadelenin sonunda zafer elde ettiğini belirtti.

Bağcı, Karabağ'da 30 yıllık bir hüzün olduğunu, insanların ata yurtlarını terk ettiğini hatırlatarak, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale kendisinin son vermek zorunda kaldığını, bunun da Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğiyle gerçekleştiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubunun 30 yıl boyunca "havanda su dövmesinin" dünya için bir mesaj olması gerektiğini vurgulayan Bağcı, "Sağlanamayan adaleti Azerbaycan kendisi sağlamıştır. Toprak bütünlüğünü korumak için mücadele vermiş ve gerçekleştirmiştir. Bu açıdan kutlu ve şanlı bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Bağcı, son bir yılda Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin çok daha üst düzeye çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ı 3 kez ziyaret ettiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Daha bir yıl dolmadan Karabağ'da hayata dönüş başlamıştır. Bir havalimanı yapılmıştır. Tüneller yapılmaktadır. İmar planları, şehir planları, ana planları yapılmıştır. Türkiye, Karabağ'ın zafer sürecinde olduğu gibi imar ve inkişafında da elinden geleni yapmaktadır. Her türlü kurumsal kapasitesini, kamu ve özel sektör tecrübesini Azerbaycan'a sunmak için açık teklifte bulunmuştur ve bulunmaktadır. Karabağ Eylem Planı, Tarımsal Eylem Planı Türkiye'nin desteğiyle hazırlanmıştır. Fuzuli Havalimanında 12 Türk şirketi rol almıştır. Zengezur koridorunun hem kara yolu hem demir yolu Türk şirketlerince yapılmaktadır. Zafer yolunun 2 etabı Türk şirketleri tarafından yapılmıştır. Tüneller Türk şirketlerince yapılmaktadır. Maden işletmesi de Türk şirketlerince yapılmaktadır. Türkiye, kamu ve özel tecrübesiyle Azerbaycan'ın büyümesinde, gelişmesinde, petrol dışı sektörlere yatırımlarda da her zaman vardır ve hazırdır."

Azerbaycan'ın ciddi potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Bağcı, Türk yatırımcıları buraya yatırım yapmaya çağırdı.

Bağcı, Şuşa Beyannamesinde de belirtildiği gibi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda daha da iyileştirilmesi ve derinleştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

"Anadolu Ajansının her yerde olması bizim gurur kaynağımız"

İkinci Karabağ Savaşı'nda Türk basınının oynadığı rolden de bahseden Bağcı, "Anadolu Ajansının her programda, her yerde olması bizim gurur kaynağımız. Savaş döneminde burada olup bitenleri dünyaya aktarmada çok büyük emek ve katkı verdiniz. Sivil hedefler bombalandığında oradaydınız ve bunu bütün dünyanın dikkatine sundunuz, gerçekleri gösterdiniz. Zafer sonrasında da Karabağ'ın her bir köşesine giderek mayınlı arazilerde çok riskli şekilde haber yaparak, Ermenilerin kültürel mirasa, mezarlara verdiği tahribatın dünyaya aktarılmasında emeğiniz oldu. Dünya AA ve TRT aracılığıyla gerçekleri öğrendi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Türkiye, imar, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Karabağ zaferinin 1. yılında ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı, Karabağ zaferinin 1. yılında ilişkileri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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