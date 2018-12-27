Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

42 dakika önce

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral Aa'nın
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Özoral, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca objektiflerine yansıyan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Özoral, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özoral, "haber" kategorisinde, oyunu, Özkan Bilgin'in çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğrafa verdi.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından yana kullanan Özoral, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Azerbaycan'da da çok sevildiğini, bu ekibin 2018'de Bakü semalarında iki kez gösteri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Özoral'ın "spor" kategorisindeki tercihi ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini fakat özellikle "Mehmetçik'ten ilk iftar" isimli fotoğraftan çok etkilendiğini vurgulayan Özoral, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:41 Kaynak: AA

Erkan Özoral, Türkiye, Bakü, Güncel
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