Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özoral, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini ayrıntılı biçimde inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Özoral, "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ile Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı karelerinden yana oy kullanan Özoral, tüm fotoğrafları beğendiğini ve etkileyici bulduğunu belirtti.

Büyükelçi Özoral, başarılı karelere imza atan AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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