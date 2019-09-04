Türkiye'nin balıkları Samsun'dan

SAMSUN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezada katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürüyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından denizlere açılan Karadenizli balıkçılar, birçok balık çeşidiyle kıyıya dönüyor.

Karadeniz'de avlanan balıklar, Samsun Balık Halinde gece yarısından sabahın ilk ışıklarını kadar satışa sunuluyor. Çoğunlukla Çorum ,Tokat, Ordu ve Giresun'dan gelen vatandaşlar kasalarını barbun, mezgit ve hamsi ile doldurup götürüyor.

Mezada çevre illerden oldukça katılım olduğunu belirten balık halinde balıkçılık yapan Ali Pamuk, "Şuan sezon yeni başladığı için sadece sahil insanları burada. Havalar biraz soğuduktan sonra her tarafta tezgahlar açacak. Sezona başına baktığımızda mezgit ve barbun da bolluk var. Yaklaşık bir kasada 15 kilo mezgit var ise bu 70 TL'den satılıyor. Barbun'un 10 kilosu yaklaşık 50 ile 60 TL arası satılıyor" dedi.

"En çok barbun ve mezgit satılıyor"

Barbun ve mezgite talebin çok olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Bayrak, "Balık halimize bu sene de çevre illerden oldukça insan katılıyor. Şuan mezgit ve barbun çok satılıyor. Gelecekte hamsi de bir patlama olması bekleniyor. Balıkçının her zaman umudu vardır" diye konuştu.

"Balık fiyatları şuan için uygun"

Balık fiyatlarının şuan için ekonomik olduğu söyleyen alıcı Oğuzhan Aygün, "Balık almak için Ordu'nun Fatsa ilçesinden geldim. Sezon fiyat açısından uygun başladı. Tezgahlarda şuan barbun, mezgit ve istavritin kilosunu 10 TL 'den satıyoruz. Yeni sezonda umutluyuz. Bundan sonra inşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Gece başlayan balık mezadı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Farklı illerden gelen vatandaşlar pazarlık yaparak kilolarca balığı memleketine götürdü. Balıkçılardan edinilen bilgiye göre, Samsun'da 1 ay içerisinde hamsi balığında artış olacağı tahmin ediliyor.