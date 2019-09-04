Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin balıkları Samsun'dan
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye'nin balıkları Samsun'dan

2 saat önce

Türkiye'nin balıkları Samsun'danSAMSUN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezada katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürüyor.

Türkiye'nin balıkları Samsun'dan

SAMSUN - Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezada katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürüyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından denizlere açılan Karadenizli balıkçılar, birçok balık çeşidiyle kıyıya dönüyor.

Karadeniz'de avlanan balıklar, Samsun Balık Halinde gece yarısından sabahın ilk ışıklarını kadar satışa sunuluyor. Çoğunlukla Çorum ,Tokat, Ordu ve Giresun'dan gelen vatandaşlar kasalarını barbun, mezgit ve hamsi ile doldurup götürüyor.

Mezada çevre illerden oldukça katılım olduğunu belirten balık halinde balıkçılık yapan Ali Pamuk, "Şuan sezon yeni başladığı için sadece sahil insanları burada. Havalar biraz soğuduktan sonra her tarafta tezgahlar açacak. Sezona başına baktığımızda mezgit ve barbun da bolluk var. Yaklaşık bir kasada 15 kilo mezgit var ise bu 70 TL'den satılıyor. Barbun'un 10 kilosu yaklaşık 50 ile 60 TL arası satılıyor" dedi.

"En çok barbun ve mezgit satılıyor"

Barbun ve mezgite talebin çok olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Bayrak, "Balık halimize bu sene de çevre illerden oldukça insan katılıyor. Şuan mezgit ve barbun çok satılıyor. Gelecekte hamsi de bir patlama olması bekleniyor. Balıkçının her zaman umudu vardır" diye konuştu.

"Balık fiyatları şuan için uygun"

Balık fiyatlarının şuan için ekonomik olduğu söyleyen alıcı Oğuzhan Aygün, "Balık almak için Ordu'nun Fatsa ilçesinden geldim. Sezon fiyat açısından uygun başladı. Tezgahlarda şuan barbun, mezgit ve istavritin kilosunu 10 TL 'den satıyoruz. Yeni sezonda umutluyuz. Bundan sonra inşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Gece başlayan balık mezadı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Farklı illerden gelen vatandaşlar pazarlık yaparak kilolarca balığı memleketine götürdü. Balıkçılardan edinilen bilgiye göre, Samsun'da 1 ay içerisinde hamsi balığında artış olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, Samsun, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu
Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, bebeği ise beşiğinde ölü bulundu Çekya Başbakanı Babis: Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin balıkları Samsun'dan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]