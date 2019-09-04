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Türkiye'nin balıkları Samsun'dan

2 saat önce

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezata katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürüyor.

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Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezata katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürüyor.


1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından denizlere açılan Karadenizli balıkçılar, birçok balık çeşidiyle kıyıya dönüyor. Karadeniz'de avlanan balıklar, Samsun Balık Hali'nde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar satışa sunuluyor. Çoğunlukla Çorum ,Tokat, Ordu ve Giresun'dan gelen vatandaşlar, kasalarını barbun, mezgit ve hamsi ile doldurup götürüyor.


Mezata çevre illerden oldukça katılım olduğunu belirten balık halinde balıkçılık yapan Ali Pamuk, "Şu an sezon yeni başladığı için sadece sahil insanları burada. Havalar biraz soğuduktan sonra her tarafta tezgahlar açacak. Sezonun başına baktığımızda mezgit ve barbunda bolluk var. Yaklaşık bir kasada 15 kilo mezgit var ve 70 TL'den satılıyor. Barbunun 10 kilosu yaklaşık 50 ile 60 TL arası satılıyor" dedi.


"En çok barbun ve mezgit satılıyor"


Barbun ve mezgite talebin çok olduğunu ifade eden balıkçı Mehmet Bayrak, "Balık halimize bu sene de çevre illerden katılım var. Şu an mezgit ve barbun çok satılıyor. Gelecekte hamside bir patlama olması bekleniyor. Balıkçının her zaman umudu vardır" diye konuştu.


"Balık fiyatları şuan için uygun"


Balık fiyatlarının şu an için ekonomik olduğunu söyleyen alıcı Oğuzhan Aygün, "Balık almak için Ordu'nun Fatsa ilçesinden geldim. Sezon fiyat açısından uygun başladı. Tezgahlarda şu an barbun, mezgit ve istavritin kilosunu 10 TL 'den satıyoruz. Yeni sezondan umutluyuz. Bundan sonra inşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu.


Gece başlayan balık mezadı sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Farklı illerden gelen vatandaşlar, pazarlık yaparak aldıkları kilolarca balığı memleketlerine götürdü.


Balıkçılar, Samsun'da 1 ay içerisinde hamside artış olmasını beklediklerini dile getirdiler. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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