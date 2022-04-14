Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Ersoy, Songkla ve Patani kentlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Ersoy, Songkla ve Patani kentlerini ziyaret etti

14.04.2022 18:34
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Ersoy, Songkla ve Patani kentlerini ziyaret etti

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Tayland'ın Songkla ve Patani kentlerinde temaslarda bulundu.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, Tayland'ın Songkla ve Patani kentlerinde temaslarda bulundu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ülkenin güneyindeki Songkla kentini ziyaret ederek burada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen ve 900 koliden oluşan ramazan yardımlarının dağıtım etkinliğine katıldı.

Ardından Patani kentine giden Ersoy, Prince of Songkla ile Fatoni üniversitelerinin yönetici ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

Prince of Songkla Üniversitesi bünyesindeki Türkiye Çalışmaları Merkezi ile Fatoni Üniversitesinin Patani kampüsünde yapılan toplantılarda, iki üniversite ile iş birliği ele alındı.

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Tayland, Türkiye, Prince, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Ersoy, Songkla ve Patani kentlerini ziyaret etti - Son Dakika


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