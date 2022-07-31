Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetrler başlıyor: İlk tahıl gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetrler başlıyor: İlk tahıl gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor

31.07.2022 12:14

Türkiye'nin girişimleri sonucu Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile ortaklaşa imzalanan Tahıl Anlaşması'nda faaliyetlere başlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk tahıl gemisinin yarın sabah yola çıkma durumu olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Güvenli Tahıl Anlaşması metni imzalandı. Türkiye'ye gösterdiği çaba nedeniyle övgü yağdırılırken, geçtiğimiz günlerde anlaşma kapsamında İstanbul'da bir ofis açıldı. Çalışmalarına başlayan ofisin ilk gemiyi ne zaman yola çıkaracağı merakla bekleniyordu. Konuyla ilgili önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.

"YARIN SABAH YOLA ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Kalın, "Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor" dedi.

UKRAYNA TÜM HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetrler başlıyor: İlk tahıl gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahıl Anlaşması kapsamında faaliyetrler başlıyor: İlk tahıl gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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