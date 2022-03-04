TİM Başkanı Gülle, İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde konuştu - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye'yi 'Dış Ticaret Fazlası Veren' bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir." dedi.

Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın önde gelen ülkelerinden çok önce, 1934'de seçme ve seçilme hakkını elde eden kadınların, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, milli egemenliğinin, parlak geleceğinin lokomotif gücü ve teminatı olarak üretim ve ihracatta çok önemli başarılara imza attığını belirtti.

Özellikle son 20 yılda, kadınların Meclis'teki temsiliyet oranının yüzde 4,5'ten yüzde 17,4'e yükselmesinin kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal olarak güçlendirilmesine yönelik reformist adımların, kadınların iş dünyasındaki etkinliğinin sağladığı enerji ve motivasyonun Türkiye'yi dünya ekonomisinde ve siyasetinde öncelikli kılan sürecin en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğunu ifade eden Gülle, "Kadınlarımızın eğitimli, meslek sahibi, güçlü ve bilinçli olduğu bir Türkiye, hedeflerine bir adım daha yaklaşmış bir Türkiye'dir. Bu nedenle kadınlarımızın iş hayatında üstlendikleri öncü rol, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinin de vazgeçilmez unsuru konumundadır." diye konuştu.

Gülle, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki süreci anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında Anadolu'da binlerce kadınımız cesareti ve olağanüstü özverisi ile bir ulusun yükselişini muktedir kıldı. Sabiha Gökçen Türk kadınına kanat olup göklere çıkararak bugünün kadınına ilham veriyor, Türkiye'nin ilk kadın filozofu ve romancısı Fatma Aliye, ilim dünyasına ışık tutuyordu. Medeni dediğimiz ülkelerden bile daha önce seçme ve seçilme hakkına kavuşan Türk kadınlarının istihdama katkısı kısa zamanda yüzde 46 seviyesine çıkıyordu. Anne oluyor, yeni nesiller yetiştiriyor, bunun yanında tarlada, fabrikalarda çalışıyor ve o günlerin zorlu koşullarında dahi dış ticaret fazlası veren, bütçe fazlası veren Türkiye böyle ulvi bir mücadeleyle inşa ediliyordu. Sadece sanayide değil, siyasette, ticarette, bankacılıkta, adalette, sanatta, sporda ve daha bir çok alanda kadınların Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak adına verdiği çabaları dünya ayakta alkışlıyordu."

"Türkiye, kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkının en az olduğu ülkelerden biri"

Gülle, son 20 yılda hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ortak çalışma ve projeleriyle kadın istihdamında ve kadınların ekonomiye katılımında büyük mesafeler kat etmiş durumda olduğunu dile getirdi.

Bu dönemde, kadın profesörlerin oranının yüzde 24'ten yüzde 32'ye, kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 26'dan yüzde 34'e çıktığını aktaran Gülle, "Türkiye, kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş farkının en az olduğu ülkelerden biri." dedi.

Gülle, Türkiye, en az bir kadın ortağı olan girişim sermayesi firma oranının yüzde 22'ye, kurucusu veya ortağı kadın olan startupların tüm startuplara oranının yüzde 14'e, işvereni kadın olan işletmelerin toplam işletmelere oranının yüzde 10'a ulaştığını belirterek, "Yönetim kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 17'ye yükseldi ve kadın üye sayısı yüzde 5,3 oranında arttı. Uluslararası araştırmalar gösteriyor ki kadınların iş gücüne katılımı, ailelerin, çalışanların ve toplumların yaşam standartlarını iyileştirmektedir." diye konuştu.

Uluslararası ticaretin milli gelire oranının yüksek olduğu, küresel ticaretten yüksek pay alan ülkelerde kadınların ekonomiye katkısının daha yüksek olduğunu ifade eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın, Türkiye'yi 'dış ticaret fazlası veren' bir ekonomiye ulaştırmanın, Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir. 3 Ocak'ta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yıllık dış ticaret rakamlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Türkiye ekonomisi için tarihi bir günün gururunu hep beraber yaşadık. İhracat ailesinin kıymetli temsilcilerinin üstün gayret ve emekleri sonucunda yıllık 225 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştık. 2022 yılında da güçlü ihracat performansımız devam ediyor. Ocak ayında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 17, şubat ayında ise yüzde 25 arttı. İlk iki ayda ihracatımız 37 milyar doları aştı. Hem Cumhurbaşkanımızın yılbaşında belirlediği 250 milyar dolar hedefine hem de 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ihracat ailesi olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedeflere giden yolda kadınlarımızın rolünün çok önemli olduğuna inanıyoruz."

"Bu ay içerisinde Tarım Sektörleri Sürdürülebilirlik Eylem Planı'mızı da açıklayacağız"

TİM Başkanı Gülle, TİM olarak TİM Kadın Konseyi'ni kurduklarını anımsatarak, konseyin kısa sürede içerisinde önemli projelerin altına imzasını attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık projesinin başlatıldığını hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"TİM Kadın Konseyimiz de çevresel sorunların farkındalığıyla İhracatta Sıfır Atık Projesi'ni başlattı. Çalışmalarımızın sonucunda ihracatımızın merkez üssü olan Dış Ticaret Kompleksi, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Atıkların ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra personelimize de 'Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi' verdik. Üzerinde özenle çalıştığımız, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planını 'Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek' sloganıyla hazırladık. Eylem planında belirlenen 12 ana hedefimizden ilki olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komite'sini oluşturduk. Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarımızı sektörler özelinde de sürdürdük. Türk tekstil sektöründe kalıcı bir dönüşüm sağlanması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyum sağlanması adına Tekstil Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hazırladık. Ayrıca, bu ay içerisinde Tarım Sektörleri Sürdürülebilirlik Eylem Planı'mızı da açıklayacağız."

Gülle, bu projelerin yanı sıra kadın ihracatçılara yönelik olarak ticaret heyetleri düzenlediklerini, 2019'da Hollanda'ya yönelik olarak düzenledikleri heyetle başlattıkları bu çalışmaya salgın döneminde de ara vermediklerini, Türkiye'nin ilk Kadın İhracatçı Sanal Ticaret Heyeti'ni Latin Amerika'ya ve Afrika'ya taşıdıklarını söyledi.

Bu kapsamda, Şili, Peru, Kolombiya, Meksika, Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya Sanal Ticaret Heyetleri düzenlediklerini anlatan Gülle, "Women Export Talks etkinliklerimizde, ihracatımıza değer katan kadın ihracatçılarımız, tüm kadınlara ilham olacak başarı hikayelerini anlattı." dedi.

"İhracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak"

Gülle, Kadın Girişimci Tecrübe Programları'yla TİM-TEB Girişim Evleri'nde 170 kadın girişimciye mentorlük verdiklerini, Girişim Evleri'ndeki kadın girişimcilerin, 60 milyon lirayı aşkın yatırım aldığını anlatarak, "Bununla beraber, Kuzey Kıbrıs'ta kadın ve genç girişimcilere yönelik eğitim programları gerçekleştirdik. Ayrıca, ABD büyükelçiliği iş birliği ile ülkemizde ilk kez Kadın Tekno Girişimci programı düzenledik. Desteklediğimiz kadın girişimcilerimiz, bugün onlarca ülkeye ürün ve hizmet ihraç ediyor. Aralarında yeni nesil elektrikli bisiklet üreten de zeytin atıklarını geri dönüştürüp bio-plastik üreten de Türkiye'nin ilk ve tek yerli propolis tesisini kuran da var." şeklinde konuştu.

TİM olarak kadın girişimcileri desteklemekten gurur duyduklarını belirten Gülle, "Çünkü inanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Gülle, son dönemde Türk kadınlarının birçok alandaki başarılarıyla gururlandıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem ekonomide, hem siyasette hem de dış politikada yepyeni bir mücadelenin içinde olduğumuz bu dönemde yatırımlarıyla, üretimleriyle, sağladıkları istihdamla, ihracatlarıyla ülkemize değer katan kahraman kadın ihracatçılarımızı tüm ülkemiz tanısın, gurur duysun istedik. Bugünkü tören bir mükafatlandırma, gelecekle ilgili bir cesaretlendirmenin yanı sıra Türkiye ve dünyaya verilen bir mesajdır. Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde ve huzurlarında olmamız da söz konusu mesajın gücünü büyütmektedir."

İsmail Gülle, "Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefinin kadınların azmi ve kararlılığıyla yakalanacağına inandıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 28 sektör ihracat şampiyonu firmaların kadın yöneticilerine ödüllerini takdim etti.