Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı

Türkiye'de Bayrak Asan Dayı olarak tanınan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.
Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.
Türkiye'nin Bayrak Asan Dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk Bayrağını aynı balkona astı. Tahtalıoğlu, herkesi iş yerlerine ve evlerine Türk bayrağı asmaya çağırdı
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