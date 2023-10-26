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Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı - Son Dakika

Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı

Son Güncelleme: 26.10.2023 18:34

''Bayrak Asan Dayı'' olarak ünlenen Salih Tahtalıoğlu, bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı. Tahtalıoğlu, herkese evine ve iş yerine bayrak asması çağrısında bulundu.

Türkiye'de Bayrak Asan Dayı olarak tanınan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.

Türkiye'nin Bayrak Dayı'sı bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı

TÜRKİYE ONU "BAYRAK ASAN DAYI" OLARAK TANIDI

Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

Türkiye'nin Bayrak Dayı'sı bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı

BU KEZ CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN TÜRK BAYRAĞI'NI ASTI

Türkiye'nin Bayrak Asan Dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk Bayrağını aynı balkona astı. Tahtalıoğlu, herkesi iş yerlerine ve evlerine Türk bayrağı asmaya çağırdı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sosyal Medya Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı - Son Dakika
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