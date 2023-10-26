Türkiye'nin Bayrak Asan Dayı'sı olarak bilinen adam bu defa Cumhuriyet'in 100. yılı için evinin balkonuna bayrak astı

"Operasyonu genişletiyoruz" diyen ordu sözcüsü Gazze\'deki sivillere de çağrı yaptı

2 milyon kişiden haber alınamayan Gazze için herkes Elon Musk\'a aynı çağrıyı yaptı

Tüm vatandaşlardan önemli bir isteği var

İsrail bu gece Gazze\'de katliam yapıyor! 2 milyon kişiden haber yok

Türkiye'de Bayrak Asan Dayı olarak tanınan Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için aynı balkona bayrağını astı.

TÜRKİYE ONU "BAYRAK ASAN DAYI" OLARAK TANIDI

Türkiye'nin "Bayrak Asan Dayı" olarak tanıdığı ve 3 büyük takımlardan siyasi partilere; Kremlin Sarayı'ndan Özgürlük Heykeline kadar photoshop yolu ile caps uygulamaları yapılan internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında çekilen fotoğraf sonrası bir anda fenomen haline gelmişti.

BU KEZ CUMHURİYET'İN 100. YILI İÇİN TÜRK BAYRAĞI'NI ASTI

Türkiye'nin Bayrak Asan Dayısı olarak ün salan Tahtalıoğlu bu kez Cumhuriyet'in 100. yılı için Türk Bayrağını aynı balkona astı. Tahtalıoğlu, herkesi iş yerlerine ve evlerine Türk bayrağı asmaya çağırdı