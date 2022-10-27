Kış kendini gösterecek! Meteoroloji dört kentimiz için kar uyarısı yaptı - Son Dakika
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Kış kendini gösterecek! Meteoroloji dört kentimiz için kar uyarısı yaptı

27.10.2022 11:47

Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekliyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2 KENT İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji, Artvin ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulunurken bugün ve yarın için karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Bunun haricinde diğer bölgelerimizde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 26
  • Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 28
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 20
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 15
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22
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