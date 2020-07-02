TÜRKİYE'NİN BEBEK KUTUP PENGUENİ DÜNYAYA GELDİ İSMİNE VATANDAŞLAR KARAR VERECEK - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN BEBEK KUTUP PENGUENİ DÜNYAYA GELDİ İSMİNE VATANDAŞLAR KARAR VERECEK

Türkiye'nin ilk Gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka süresinden sonra İstanbul Akvaryum'da 100 gram ağırlığında dünyaya gözünü açtı.

Türkiye'nin ilk Gentoo türü kutup pengueni 38 günlük kuluçka süresinden sonra İstanbul Akvaryum'da 100 gram ağırlığında dünyaya gözünü açtı. Penguene ismini de Türk halkı verecek.

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Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi programı kapsamında, 2016 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kutup penguenlerine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da, Gentoo türü kutup pengueni dünyaya geldi. 100 gram ağırlığında ve 38 günlük kuluçka döneminin ardından sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebek penguen, hem annesi hem de babası tarafından günde 5 kere 2 saat aralıkla besleniyor. TC kimliği taşıyacak penguen 6 ay sonra hem suya girecek, hem de cinsiyeti belli olacak.

6 AY SONRA SU İLE BULUŞACAK

Cinsiyetinin kan testi ile öğrenileceği bebek penguen için açıklamalarda bulunan İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, '6 ay beklememizin en büyük sebebi de şu anda tüylerinin çok yumuşak ve uçuşkan olması. Yetişkin tüyü dediğimiz daha sert ve yağlı olan tüylere ergenlikten gençliğe geçişte tüy dökümüyle sahip olacak. O zaman vücut ısısı soğuk suya da adapte olabilecek. Doğal sürecinde 6 ay sonra buradaki diğer koloni üyeleriyle birlikte yaşamına devam edecek dedi.

KULUÇKADA OLAN BAŞKA YUMURTALAR DA VAR

Şuan bir bebek penguenin dünyaya gözlerini açtığını ve kuluçkada olan başka yumurtaların da bulunduğunu dile getiren Çapanoğlu, 'Bu yumurtalarımızı da gözlemliyoruz. Birden fazla yavru penguenimiz olur diye bekliyoruz. Bu bir süreç. Doğal sürecin hiçbir aşamasına müdahale etmiyoru ifadelerini kullandı.

NESİLLERİ TÜKENMEKLE KARŞI KARŞIYA

Sadece ziyaretçilerle canlıları bir araya getiren bir tesis değil, bilimsel çalışmaların da yürütüldüğü bir tesis olduklarına vurgu yapan Çapanoğlu, '2016 yılında 'Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi' projesi kapsamında Gentoo penguenlerimizi evlat edinmiştik. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde Gentoo penguenlerinin nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bundan onlarca sene sonra herhangi bir etkenden dolayı belki türleri çok daha azalacak. Dünya genelinde diğer merkezlerle birlikte türlerin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için yüz güldürücü, gurur verici bir doğum oldu diye konuştu.

İSMİNE TÜRK HALKI KARAR VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kutup pengueni olduğu için Türk halkının penguenin ismi için karar vermesi gerektiğini düşündüklerini belirten Çapanoğlu, şunları söyledi

'Web sitemiz üzerinden anket çalışması yaparak penguenimizin ismini halkımızın seçmesini istiyoruz. Kendi aramızda da konuştuğumuz isimler oldu. Türkiye'nin çağrışım yapması için 'Lokum' olabilir diye düşündük. Çok küçük, minik ve tatlı bir penguen. Kesin kararı vermek için anket çalışması yapacağız.

PENGUENLER YILDA YAKLAŞIK 5,5 TON BESİN TÜKETİYOR

Bebek penguenin beslenme düzeni hakkında bilgi veren Çapanoğlu, 'Diğer penguenlerin beslenme diyeti nasılsa o da yetişkin olduğu zaman diğerleri gibi beslenmeye devam edecek. Bu sürece kadar annesinin kursaktan besleme yoluyla yaptığı beslenme şekliyle yaşamına devam edecek. Penguenlerimiz onlara özel oluşturduğumuz diyetlerle besleniyor. Yılda yaklaşık 5,5 ton kadar besin tüketiyorlar. Midye, kalamar gibi penguenlerin severek yediği farklı besinler var. 6 ay sonra birey olmaya başladığında yavru penguenimiz de kendi yaşam biçimini kolonide kendisi belirleyecek diye konuştu.

İstanbul, Türkiye, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN BEBEK KUTUP PENGUENİ DÜNYAYA GELDİ İSMİNE VATANDAŞLAR KARAR VERECEK - Son Dakika

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