"Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz." dedi.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli, burada kendisini karşılayan partililerle tek tek selamlaştı. Bahçeli, anıta ve şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, yaptığı konuşmada, ülkücü şehitlerin yaşadıkları dönemlere fedakarlıklarıyla nüfuz ettiklerini, tarihin akışına cesaretleriyle yön verdiklerini söyledi.

"Aziz şehitlerimiz dünyaya Türk-İslam ülküsünün irfanıyla bakmışlar, korku nedir tanımamışlar, yılgınlık nedir bilmemişlerdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Bir ülke uğruna, bir ülkü uğruna, mukaddes bir amaç yolunda candan vazgeçmek fedakarlıkların en büyüğüdür. Böylesi bir fedakarlık hiçbir dünyevi zenginlik ve zevkle, hiçbir makam ve mevki ile mukayese ve mübadele edilemeyecektir." diye konuştu.

Dünyaları alsalar bile bu cennet vatanı vermeme konusunda azimli, kararlı ve yeminli olduklarına işaret eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki şehidin tarifi Kur'an'da, mükafatı cennette, yeri gönüllerdedir. Türk milleti asırlar boyunca ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışıyla nice felaketlere göğüs germiş, nice badirelerin içinden çıkmıştır. Şehadeti göze almış bir insanı veya bir milleti yenecek, teslim alacak, boyun eğdirecek, taviz vermesini sağlayacak beşeri bir kudret asla yoktur. Davasında erimiş ve inancıyla devleşmiş bir vicdana üstünlük kuracak hiçbir kuvvet de olamayacaktır. Şehadet ruhu asildir, soyludur, muazzezdir, muktedirdir. Milliyetçi-ülkücü hareket aynı zamanda şehitler kervanı, şehitlik anıtıdır. Milliyetçi- ülkücü hareketin davası hakkın davasıdır, hakikatin davasıdır, halkın davasıdır, Allah'ın davasıdır. Bu nedenle büyüktür, yüksektir, ihlaslıdır, iradelidir, iffetlidir."

"Şehitlerimize vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kutlu dava mücadelelerinde yokluklarla karşılaştıklarını, çilelere katlandıklarını ve çetin şartlara dayandıklarını vurguladı.

Suikastlara, namert pusulara, hunhar saldırılara her seferinde mertçe direndiklerini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz müftehir bir vicdanla, imrenilecek bir adanmışlıkla, hem dava nöbetini tutan, hem de vatan görevini yerine getiren cesaret ve hamiyet timsalleridir. Onlara karşı vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Çünkü ülkü şehitlerimiz isimlerini mücadele tarihimize altın harflerle yazdırdılar. Hepimizin kalbinde müstesna nitelikli taht kurdular. Asırların derinliklerinden dalga dalga yükselen 'Ey Türk titre ve kendine dön.' çağrısına kulak veren onlardı. Zamanın dar kalıplarına sığmayıp taşan, hıyanete meydan okuyup bozkurt gibi ileri atılan onlardı. Ülkemizi yabancı ve gayri milli akımların tasallutuna almak isteyenlere engel olan, Türk milletinin bekası için muazzam bir duruş ve tavır gösteren gene onlardı."

"Davamızın hamuruna leke düşürülmeyecektir"

Manevi huzurlarında bulundukları ve duayla andıkları ülkücü şehitlerin her birinin kendilerine ilham, itibar ve inanç kaynağı olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Unutulmasın ki kahraman şehitlerimizin ruhları muazzep edilmeyecektir. Davamızın hamuruna leke düşürülmeyecektir. Türkiye yaşayacak, Türk milleti ebediyete kadar varlığını muhafaza edecektir. Türkiye'nin beka mücadelesinden ödün vermeyeceğiz. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız, Türk milleti ortak paydasında birleşip zulme ve zulmete göz açtırmayacağız. Tarihsel haklarımızı, milli kimliğimizi, milli kültürümüzü çiğnemek için iş birliği yapan, pozisyon alan kim varsa karşılarında şehitlik ruhunu, gazilik şuurunu, asla teslim olmayacak milli bir duruşu göreceklerdir. Aziz milletimizin mukaddes varlığına kast etme aymazlığına kendini kaptıranlara, geçmişte tarihi bir cevap veren Milliyetçi-ülkücü hareket, bugün de yarın da aynı kararlılığı gösterebilecek iradeye fazlasıyla sahiptir."

Bahçeli, kötü niyetlilerin akıllarını başlarına alması gerektiğini vurgulayarak, "Şehitlerimizin aziz hatıraları, lider ülke Türkiye hedefine yönelik kutlu yolculuğumuzda önümüzü aydınlatan meşale, bizlere ilham veren mücadele kaynaklarımızdır. Milliyetçi hareket, onların uğruna can verdiği ülkü ve hedeflerde yürümeye devam edecek ve mutlaka başaracaktır." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

