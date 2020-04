Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi'nden 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi, Dr. Hasan Ulusoy, 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Koronavirüs nedeniyle videokonferasla yapılan 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğinde yarışmalar da düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi, Dr. Hasan Ulusoy, 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy paylaştığı 23 Nisan mesajında "Sevgili vatandaşlarım, Sevgili soydaşlarım, bu gün 23 Nisan, TBMM 100. Yaşı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlatmış olduğu Kurtuluş savaşında bundan bir asıl önce bu gün kurulmuş olan TBMM Ulusal Egemenliğimizin ve kararlığımızın Milli İradenin en büyük sembolü olmuştur. Bu günü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk geleceğimiz olan çocuklara armağan etmiştir."

"MAHSUR KALAN VATANDAŞLARIMIZ HER ZAMAN BİZE BAŞVURABİLİR"

Büyükelçi Ulusoy, koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına da seslenerek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu zor dönemde burada mahsur kalan Vatandaşlarımızın da Türkiye'ye dönmeleri için çalışmalarımız oluyor ve geçtiğimiz günde birçok Vatandaşımızı Belçika'dan Türkiye'ye gönderdik. Buradan bütün Vatandaşlarımıza sesleniyorum bize her zaman ulaşın ve size yardımcı olalım. Burada mahsur kalan vatandaşlarımız olabilir, onlara sesleniyorum, her zaman için bizlere Başkonsolosluklarımıza başvurup ihtiyaçlarını dile getirsinler. Bu dönemde her zaman gıda, erzak ve maske gibi yardımları yapmaya çalışacağız. Aynı güne denk gelmesi vesilesiyle Ramazan şerif başlayacak, Ramazan boyunca etkinliklerimiz olmayacak alınan tedbirlerden dolayı. Bu vesileyle bir kez daha TBMM 100. Yaşını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Kutluyorum, hayırlı ramazanlar diliyorum, Allah'a emanet olun"