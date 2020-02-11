Türkiye'nin belediyecilik tecrübeleri Hırvatistan ile paylaşıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin belediyecilik tecrübeleri Hırvatistan ile paylaşıldı

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Hırvatistan'dan gelen belediye başkanlarına Türkiye'deki belediyecilik hizmetlerine yönelik tecrübe paylaşımı sundu.

Türkiye'nin belediyecilik tecrübeleri Hırvatistan ile paylaşıldı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Hırvatistan'dan gelen belediye başkanlarına Türkiye'deki belediyecilik hizmetlerine yönelik tecrübe paylaşımı sundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TDBB iş birliğinde, Hırvatistan belediyeleri karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak ve Türkiye'deki belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi almak üzere Türkiye'yi ziyaret etti.

Programa Hırvatistan Belediyeler Birliği Başkanı Martin Baricevic ve Genel Sekreteri Mladen Puskaric, Darda Belediye Başkanı Anto Vukoje, Slatina Belediye Başkanı Denis Ostrosic ve Kostajnica Belediye Başkanı Dalibor Biscan katıldı.

Konuk heyet, bir haftalık program süresince Zeytinburnu, Bağcılar, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Üsküdar, Eyüpsultan ve Beyoğlu belediye başkanları ile görüştü.

Ziyaretler kapsamında sıfır atık projesi, yerel yönetimlerde kamu sağlığı ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler, sosyal belediyecilik hizmetleri, atık toplama ve ayırma tesisleri, mesleki eğitim kursları gibi çeşitli konularda Türkiye'deki belediyelerin faaliyetlerine yönelik bilgi paylaşımı yapıldı.

Belediye başkanları, Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında yerel yönetimler konusunda gerçekleştirilen tecrübe paylaşımlarının birçok iş birliği imkanına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Program sertifika töreniyle sona erdi.

Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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