Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi - Son Dakika

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi

6 saat önce

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, Sırbistan'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla ebru sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi, System.String[]

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, Sırbistan'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla ebru sergisi düzenlendi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe, okçuluk ve ebru kurslarına katılan kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı programa, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, Kragujevac şehri ile iş birliği protokolü hazırlıkları için Sırbistan'da bulunan Çağrıcı'nın programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve söz konusu protokolün, iki ülke arasında günden güne gelişen ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bu arada, ebru kursiyerlerinin yaptığı eserler, sergide 5 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 04:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]