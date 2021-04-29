Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, AA'nın ofisini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin yeni Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki ofisini ziyaret etti.

Kendisini karşılayan AA Sırbistan temsilcisi Talha Öztürk'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aksoy, sözcülük görevi boyunca AA ile omuz omuza çalıştığını anımsatarak, "AA, doğru, güvenilir, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla çalışmakta." dedi.

AA'nın, Türkiye'yi gururla temsil ettiğini vurgulayan Aksoy, "Yurt dışında tüm kurumlarımızla, AA ile bir olarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaret kapsamında Büyükelçi Aksoy'a, AA'nın 100. yıla özel bastırılan hatıra parası, Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerin yer aldığı "AA 2020 Yıllığı" ve kurumun diğer yayınları takdim edildi.