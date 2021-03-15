NOVİ PAZAR - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, Sancak bölgesine veda ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kısa bir süre sonra Sırbistan'daki görev süresini tamamlayacak olan Bilgiç, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic ve Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ile görüştü.

Büyükelçi Bilgiç, temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu belirterek, bunun olumlu yansımalarının Sancak ile ilişkilere de yansıdığını ifade etti.

Türkiye'nin yakın zamanda Sancak bölgesinin en büyük şehri konumundaki Novi Pazar'da başkonsolosluk açılacağını kaydeden Bilgiç, Boşnak halkını Türkiye-Sırbistan iş birliğinde ve dostluğunda köprü olarak gördüklerini söyledi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac ise görev süresi boyunca yaptığı katkılardan dolayı Bilgiç'e teşekkür ederek, bu süre zarfından bölge insanının hayat kalitesini artırmak için kültür, spor, tarım ve eğitim alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

BNV Başkanı Curic de yakın zamanda açılması planlanan Türk başkonsolosluğun Sancak ve Türkiye arasındaki köprünün daha da güçlenmesine yardımcı olacağını ifade etti.