Türkiye'nin 'Benim'sediği bankalar belli oldu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin 'Benim'sediği bankalar belli oldu Açıklaması

Bankacılık sektöründe en güvenilen markalar belli oldu.

Bankacılık sektöründe en güvenilen markalar belli oldu. Yapılan bir araştırmaya göre vatandaş, bankacılık ve mobil bankacılık sektöründe yer alan markaların Türk halkı arasındaki güven-beğeni-sadakat temalı duygusal bağı skorunu ölçtü.

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Araştırma Şirketi Areda Piar ve Z Raporu Dergisi iş birliği ile üçüncü kez gerçekleştirilen 'Benim Markam' araştırması, katılımcıların genel eğilimleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Her ay farklı bir kategoride Türk halkının tüketim ve kullanım eğilimlerini ölçümleyen araştırmanın bu ay ki konusu; "Banka ve mobil bankacılık." Araştırma, Türkiye'nin önde gelen lider markalarıyla Türk halkı arasındaki güven-beğeni-sadakat temalı duygusal bağı ortaya koyarak, markalara hedef kitlelerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sundu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden bin 307 kişinin katılımı ile 11 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma verilerine göre katılımcıların banka tercihlerindeki ilk önceliği büyük çoğunlukla (yüzde 91,7) 'Güvenilir bir banka' olması olurken, "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" yüzde 24,5 oranla tercih edilen bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Yüzde 17,9 oranla Türkiye İş Bankası ikinci, yüzde 8,8 oranla Türkiye Halk Bankası üçüncü sırada yer aldı.

Araştırmada sorulan, "Bir banka ile çalışacağınız zaman aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizin için önemli unsurlardandır?" sorusuna yüzde 14,3 oranla "Mobil ve internet bankacılığının gelişmişliği ve kullanım kolaylığı" yanıtı ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 13,8'i "Kredi faiz oranlarının düşük olması" yüzde 13,2'si ise "Birçok noktada ATM hizmeti sunması" yanıtını verdi. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52,9) Pandemi döneminde bankacılık işlemlerini yaptığı öncelikli iletişim kanalının "İnternet bankacılığı" olduğunu belirtti.

MOBİL BANKACILIKTA 'İŞCEP' BİRİNCİ SIRADA

Dünya ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü de teknolojideki gelişmelerden etkilenerek bankacılığı mobil ve internete taşıdı. Araştırma, Türk halkının mobil bankacılıktaki beğeni, güven ve sadakat eğilimlerini de ortaya koydu ve "İşCep" yüzde 19,8 oranla mobil bankacılık sektöründe en beğenilen isim oldu. Yüzde 14,4 oranla "Ziraat Mobil" ikinci, yüzde 10,6 "Garanti BBVA Mobil" üçüncü sırada yer aldı.

Katılımcılar mobil bankacılıkta öncelikli kriter olarak yüzde 28,6 oranla "Güvenilir" olmasına dikkat ederken, yüzde 23,3'ü "Kullanım kolaylığına" dikkat ettiklerini belirtti. Aynı zamanda katılımcıların mobil bankacılıkta en sık kullandığı özellik yüzde 22,0 oranla "Hesap ve hesap hareketleri takibi" oldu.

(İHA)

Türkiye, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 'Benim'sediği bankalar belli oldu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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