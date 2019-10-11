Son Dakika Haberleri: Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı
Son Dakika Güncel Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

1 saat önce

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı, System.String[]

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.
Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Türkiye, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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