Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde "aşure sofrası"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'da camilere yapılan saldırılar ve asılsız bomba ihbarlarının ırkçılık tehdidinin ne kadar güncel olduğunu gösterdiğini söyledi.

Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla Büyükelçilikte düzenlenen "aşure sofrası" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Son dönemde, aylarda Almanya'daki camilerimize, ibadet yerlerimize yönelik yapılan saldırılar ve organize bir eylem niteliği taşıyan asılsız bomba ihbarları, ırkçılık tehdidinin ne kadar güncel olduğunu bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermektedir" dedi.

Aydın, Avrupa çapında artan ırkçılık ile yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, meşrep, etnik köken farkı tanımaksızın toplumun her kesimini hedef aldığına dikkati çekerek, "Her gün şahit olduğumuz ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı olayları günlük hayatta Müslümanlara yönelik hakaretlerden şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan camilere yönelik saldırılara kadar geniş bir alan kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

"Hazreti Hüseyin Kerbela'da ümmetin birliği ve diriliği için en acımasız işkencelere direndi"

Kerbela'da 1339 yıl önce insanlık tarihinin en acı ve korkunç katliamlarından birisinin yaşandığını hatırlatan Ali Kemal Aydın, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da ümmetin birliği ve diriliği için en acımasız işkencelere direndiğini, buna ümmetin istikbali için katlandığını vurguladı.

Kerbela'da yaşanan vahim hadiseden çıkarılacak en önemli dersin kardeşlik ve beraberlik olduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Üzülerek ifade etmek istiyorum ki günümüzde geniş coğrafyamızın büyük bir çoğunluğunda maalesef adeta yeni Kerbela'lar yaşıyoruz. Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Myanmar'da, Uygur'da ve birçok bölgede Kerbela'nın izlerini görmek bizleri büyük bir hüzne boğuyor. Ne yazık ki bölgemizdeki baskı ve zulüm yeni kavgaların, yeni anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına ve nefretin körüklenmesine yol açıyor. Oysa kardeşlik, dayanışma ve birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda her türlü ölümün, kavganın ve şiddetin karşısında durabilmeliyiz, zira sonuçta aynı toprakların, aynı medeniyetin insanlarıyız. Acıları, kederleri, sevinçleri ve mutlulukları ortak olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Kerbela'yı idrak etmek, buradan birlik ve beraberlik adına gereken dersleri çıkarmak hepimize düşen en önemli görevidir."

"Diyarbakır annelerine destek"

Konuşmasında HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek veren Büyükelçi Aydın, çocuklarını PKK terör örgütüne kaptıran Diyarbakırlı annelerin başlattığı oturma eylemini zulüm ve baskıya karşı kararlı ve anlamlı bir başkaldırı, onurlu bir direniş olarak gördüğünü belirtti.

Ali Kemal Aydın dini, etnik ya da ideolojik ayrım yapmadan herkesin birer insan olarak yavruları dizlerinin dibinden kopartılarak hain emellere alet edilen bu acılı annelerin yürekleri yakan feryadını duymasını ve onların yanında olması gerektiğini de kaydetti.

"111 Alevi alan uzmanı görevlendirildi"

Yurt dışında yaşayan Alevi toplumunun talepleri doğrultusunda, 2007'den bu yana Türkiye'den dede, zakir, 12 hizmet görevlisi olmak üzere, Alevi alan uzmanlarının yurt dışında çeşitli ülke ve şehirlerde görevlendirildiğini kaydeden Aydın, "Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülen söz konusu çalışma bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza geçmiştir. Bu çerçevede başta Almanya olmak üzere toplam 8 Avrupa ve Balkan ülkesinde 54 farklı merkezde, 111 Alevi alan uzmanı bu yıl 28 Ağustos-28 Ekim tarihleri arasında çeşitli sürelerde görevlendirilmişlerdir. Söz konusu proje, Almanya'daki Alevi toplumunun, devletimizin de desteğiyle ülkemizdeki Alevi dernekleriyle bağlarının korunması ve karşılıklı iletişimlerinin artırılması bakımından önemli fayda sağlamaktadır." diye konuştu.

Babaerenler Haydar Soylu etkinlikte Aşure Gülbenki okudu ve sofra kapanış duası yaptı.

Aşure sofrasına Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, Türk-Alman İşadamları Birliği Başkanı Remzi Kaplan ve çok sayıda davetli katıldı.