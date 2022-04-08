Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

08.04.2022 00:22

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı BERLİN - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte...

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı BERLİN - Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı düzenlendi Covid–19 salgını nedeniyle, 2 sene ara verilen Berlin Büyükelçiliğindeki iftar yemekleri, pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte yeniden düzenlendi. Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar yemeğine, Berlin'den ve Almanya'nın çeşitli bölgelerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, büyükelçiler, bürokratlar ve Alman davetliler katıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı

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Koronavirüs, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde geniş katılımlı iftar programı - Son Dakika
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