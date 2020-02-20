Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk... - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk...

6 saat önce

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk..., System.String[]

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi

Ali Kemal Aydın, Türkiye, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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