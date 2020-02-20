Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk... - Son Dakika
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk...
6 saat önce
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:36 Kaynak: AA
Son Dakika Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı