Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: "Avrupa'da yaş ve meyvede Türkiye'nin önüne çıkarılan bazı engeller var" - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: "Avrupa'da yaş ve meyvede Türkiye'nin önüne çıkarılan bazı engeller var"

06.04.2022 15:31
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: "Avrupa'da yaş ve meyvede Türkiye'nin önüne çıkarılan bazı engeller var"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin, Avrupa'nın yaş meyve ve sebze konusunda en önemli tedarikçilerinden biri olmasına karşın önüne çıkarılan bazı engeller bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin, Avrupa'nın yaş meyve ve sebze konusunda en önemli tedarikçilerinden biri olmasına karşın önüne çıkarılan bazı engeller bulunduğunu söyledi.

Şen, Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektöründen temsilcinin katıldığı Fruit Logistica Fuarı'nda Türk firmalarını ziyaret etti.

Şen, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica'nın, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını yeniden ziyaretçilere açtığını hatırlattı.

Türkiye'den "bireysel" ve "milli katılım" altında toplam 38 firmanın fuara katıldığını bildiren Şen, bu yıl fuarın Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı için umut verici olduğunu ifade etti.

Şen, "Kovid-19 öncesi ihracat rakamlarının yakalanması, hatta eski sayıların üzerine çıkılması ihtimali çok yüksek görünüyor. Ben moralleri yüksek gördüm. Arkadaşlarımızın da başarılı olacağını inanıyorum." dedi.

"Türkiye, Avrupa'nın yaş meyve ve sebzede en önemli tedarikçilerinden"

Türkiye'nin, Avrupa'nın yaş meyve ve sebze konusunda en önemli tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'nin önüne çıkarılan bazı engeller var. Bunlardan en önemlisi Türk iş adamlarımızın vize konusu gibi görünüyor. Vize alınmasında yaşanan gecikmeler ve bazı engeller var. Bunların çözülmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliği olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyoruz."

Fruit Logistica'nın, inovasyon ve bilgi için en iyi platformları sunduğunu belirten Şen, Türk şirketlerinin yaş meyve ve sebze paketleme konusunda yeni ürünler geliştirdiğini anlattı.

Şen, "Sadece tarım ürünü üretmek yetmiyor. Pazarlara uygun bir şekilde, piyasaya çıkacak şekilde paketlemek de çok önemli. Çok değerli bir çalışma. Özellikle iklim değişikliği konusunda AB'nin yeni getirmekle olduğu standartlara uygun şekilde, çevreye uygun ve çevre dostu yeni ambalajlama teknikleri ve ambalajlarının firmalarımızca üretildiğini gördük. Paket ihracatı konusunda daha fazla başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Fruit Logistica Fuarı'nı 115 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Fruit Logistica Fuarı'nda, bu yıl 87 ülkeden yaklaşık 2 bin firma yer alıyor. 7 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarı, 115 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yıl fuarda uzmanlar tarafından yetiştirme, paketleme ve nakliyede sürdürülebilirlik, iklim krizinin üreticiler üzerindeki etkileri ve tarımın dijitalleşmesi tartışılıyor. Fuarda, Rusya- Ukrayna savaşının küresel meyve ticareti üzerinde etkileri, tedarik zincirlerinin baskı altında olması ve uluslararası meyve ticaretiyle ilişkili diğer konular da ele alınıyor.

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Ahmet Başar Şen, Türkiye, Berlin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen: "Avrupa'da yaş ve meyvede Türkiye'nin önüne çıkarılan bazı engeller var" - Son Dakika
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