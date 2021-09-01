Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e güven mektubunu sundu - Son Dakika

Ahmet Başar Şen, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Steinmeier'e sunduktan sonra kendisiyle bir süre baş başa görüştü.

Büyükelçi Şen, cumhurbaşkanlığı konutu olan Bellevue Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı özel defterini imzaladı.

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