Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun 60 yıl içerisinde her alanda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Aşağı Saksonya Eyaletine gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında, bölgede faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Şen, "Yaşadığınız ülkede daha çok söz sahibi olabilmeniz için katılımcı toplum olmalısınız. Türk toplumu Almanya'da 60 yıl içerisinde her alanda büyük aşama kaydetti. Almanya'da Türk kökenli meclis başkanvekili, belediye başkanı, farklı partilerden siyasetçilerimiz, iş insanlarımız ve Kovid-19 aşısını geliştirerek dünyayı kurtaran bilim adamlarımız var. Özgüvenli toplum olmalıyız. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, 1683 Viyana Kuşatması sırasında esir düştükten sonra Hannover'e getirilen ve burada vefat eden Osmanlı sipahileri Mehmet Bey ve Hasan Bey'in Neustaedter mezarlığındaki kabirlerini de ziyaret ederek karanfil bıraktı.