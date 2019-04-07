Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi

Türkiye'nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi

53 dakika önce

Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü'ne Yoğun İlgi, System.String[]
Türkiye'nin önemli göllerinden biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Aksaray, Konya ve Ankara illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü'nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonu havaların ısınması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için çıplak ayakları ile tuzlu suya giren vatandaşlar, bu sırada beyaz bir doğa harikası üzerinde vakit geçiriyor. Gün batımını görüntülemek isteyen profesyonel fotoğrafçılar ile anın fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçilere Tuz Gölü, eşsiz görüntüler yakalama fırsatı sunuyor.

(Ömer Çetin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:31 Kaynak: İHA

Konya, Aksaray, Türkiye, Tuz Gölü, Güncel
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