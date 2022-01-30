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Türkiye'nin beyaz eşya sektörü, 2021'de ihracatta "Avrupa şampiyonu" oldu - Son Dakika

Türkiye'nin beyaz eşya sektörü, 2021'de ihracatta "Avrupa şampiyonu" oldu

30.01.2022 11:40
Türkiye'nin beyaz eşya sektörü, 2021'de ihracatta "Avrupa şampiyonu" oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşya sektörünün geçen yıl ihraç ettiği 26 milyon ürünle Avrupa'da birinci olduğunu bildirdi.

Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Türkiye'de, 1 milyon 640 bin bulaşık makinesi, 2 milyon 250 bin buzdolabı, 2 milyon 150 bin çamaşır makinesi, 1 milyon 120 bin derin dondurucu, 1 milyon 70 bin fırın, 250 bin kurutucu satıldı. 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi."

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Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin beyaz eşya sektörü, 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin beyaz eşya sektörü, 2021'de ihracatta "Avrupa şampiyonu" oldu - Son Dakika
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