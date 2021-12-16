Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, Baalbek'teki eğitim merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, çeşitli alanlarda eğitimlerin verildiği Lübnan Çalışma ve Eğitim Örgütünün (LOST) Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Ulusoy'un ziyaretine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın da eşlik etti.

Başta kadınlar olmak üzere Lübnanlı gençler ve Suriyeli mültecilere okuma-yazma, gastronomi, hayvancılık ve çiftçiliğe dair eğitim verdiklerini belirten LOST yetkilileri, Ulusoy'a üretimden-tüketime kadar bir projenin hayata geçirilme aşaması hakkında bilgi verdi.

Ülkedeki zor ekonomik süreçte gençlerin istihdamının önemli olduğunu belirten Ulusoy, Türkiye'de birçok mesleki eğitim merkezinin bulunduğunu, oradaki eğitim tecrübelerinin Baalbek'e aktarılması için çalışacaklarını söyledi.

TİKA'nın Lübnan'daki faaliyetlerine de değinen Büyükelçi Ulusoy, başta çiftçiler olmak üzere Suriyeli mülteciler için farklı eğitim programlarının geçen yıllarda uygulandığını bunun yanı sıra LOST ve TİKA arasında iş birliği üzerinde çalışılabileceğini belirtti.