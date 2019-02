Türkiye'nin Bilim Kahramanları İzmir'de Yarışacak

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen First Lego Leauge Turnuvası kapsamında düzenlenen Robokod İzmir Girişimcileri Buluşması, kentteki devlet okullarından 44 öğrenci ve 44 öğretmenin 22 takımla katılımıyla gerçekleşti. Türkiye 'nin ilk işitme engelli bilim takımı da turnuva kapsamında 22- 23 Şubat ve 2- 3 Mart tarihlerinde İzmir'de yapılacak final turnuvasında yarışacak.İZKA ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen First Lego Leauge Turnuvası kapsamında, İzmir devlet okullarından Robokod İzmir Girişimcileri Buluşması düzenlendi. Buluşmaya İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi , İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, Eğitim Bilişimi Ağı İl Koordinatör Yardımcısı Mustafa Murat Coşkun, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir Teknopark temsilcileri ve İzmir'deki 21 okuldan 22 takım 44 öğrenci ve 44 öğretmen ile katıldı. Dünyada 93 ülkenin katıldığı ve gençlere bilim ve teknolojiyi sevdirirken, onların sosyal sorumluluklarının farkında olan, takım çalışması yapabilen bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan turnuvaya Türkiye 9- 16 yaş arası öğrencilerden oluşan 68 ilden 554 takım ile katılım gösterdi. İzmirli takımlar arasında Türkiye'nin ilk ve tek tamamı işitme engelli öğrencilerinden oluşan ekip de yer alacak. 22- 23 Şubat ve 2- 3 Mart tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek turnuva finalinde, yurt dışındaki takımlarla yarışacak Türkiye finalistleri belirlenecek.YARIŞMAYA DEZAVANTAJLI OKULLARDAN DA TAKIMLAR KATILIYORİzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, dünyanın tüm teknolojik gelişmelerini takip edebilecek seviyede öğrenci potansiyelleri olduğunu, geleceğe daha umutla baktıklarını belirterek, "Hedefimiz yerelde sivil toplum örgütlerini bilgilendirerek, sonraki yıllara daha çok devlet okulunun turnuvaya katılmasını sağlamak. O yüzden yeni kaynaklar yaratmak, öğrencilerimizin 21'inci yüzyıl becerilerine olan bilgisini ve bilimsel çalışmalara olan katkısını artırmak öncelikli görevimiz" dedi. TÜBİTAK'a yapılan 100 başvurudan 70'inin İzmir'den olduğunu söyleyen Yahşi, "Herkese bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir başarı hikayesi yazıyoruz. Dezavantajlı öğrencilerimizin olduğu okullardan da takımlarımızın çıkması bizi çok mutlu etti. Gönüllü kişi ve firmalara, üniversitelerimize çok teşekkür ederim. İzmir'de bayrağımızı dalgalandıracak, ailelerini onurlandıracak öğrencilerimizi görmek bizi gururlandırıyor" diye konuştu.MARTTA TÜRKİYE FİNALİSTLERİ BELİRLENECEKİl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm ise First Lego Leauge Turnuvası'nın uluslararası olduğunu ve Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen yarışmaların son ayağının 2- 3 Mart'ta İzmir'de yapılacağını anlattı. Mehmet Büküm, diğer illerden birinci olan yarışmacıların İzmir'de buluşarak kazananların yurt dışına gideceğini ifade etti. Büküm, "93 ülkenin katıldığı final yarışmasında ülkemizin de birincileri yer alacak. Uluslararası bir dernek olan Bilim Kahramanları Derneği bu yarışmayı düzenliyor. Bizler devlet okullarının katılımı konusunda büyük çaba gösterdik. Bilgisayar yüzü görmemiş, ekonomik durumu iyi olmayan okullardan öğrencileri seçtik ve turnuva için hazırladık. Robotik kodlamayı bırakın, bilgisayarla hiç tanışmamış öğrenciler var. Ciddi bir yol aldılar ve dünya çapında düzenlenen bir turnuvaya katılacaklar. Onlar için çok önemli bir deneyim olacak. Katılan 22 okul içerisindeki bazı okullar çok sapa yerlerde, teknolojiden çok uzaklar. Bu turnuva sayesinde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Bütün öğrencilere fırsat verip yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz" dedi.'BİR HAYALLE YOLA ÇIKTIK'Eğitim Bilişim Ağı İl Koordinatör Yardımcısı Mustafa Murat Coşkun ise First Lego Leauge Turnuvası'na katılacak takımları oluşturmaya 4 ay önce başladıklarını ve bir hayalle yola çıktıklarını ifade ederek, devlet okullarından sadece bir takımla başladıkları hazırlık sürecini 22 takımla sonlandırdıklarını belirtti. Coşkun, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi 'nin de projeye destek verdiğini hatırlatarak, "Gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmada uzay kampına ziyarete gittik, kısa filmler çektik. Takımlarımız Eylül 2018'den beri çalışıyor. 22- 23 Şubat ve 2- 3 Mart'ta turnuvada hünerlerini sergileyecekler" diye konuştu.İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da kalkınmanın temel taşının eğitim olduğunu ve kendilerinin kaliteli eğitim projelerine her zaman destek verdiğini belirterek, "MEB ile birlikte kaliteli bir eğitim için çalışıyoruz, bu yöndeki her çalışmaya destek veriyoruz. Ancak bu şekilde Mustafa Kemal Atatürk 'ün hedeflediği gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkabiliriz" dedi.- İzmir