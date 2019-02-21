Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bilimsel Birikimi Dpü'de Paylaşılacak

Türkiye'nin Bilimsel Birikimi Dpü'de Paylaşılacak

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı için toplantı düzenlendiği bildirildi.

Türkiye'nin Bilimsel Birikimi Dpü'de Paylaşılacak, System.String[]
Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) üç kıtadan akademisyenleri ağırlayacağı Uluslararası Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı için toplantı düzenlendiği bildirildi.

Rektörlük binası Toplantı Salonunda düzenlenen Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'in başkanlık yaptığı toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (GESAM) Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık ile Dış İlişkiler Koordainatörü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Şahbaz ve koordinatörlük temsilcisi Öğretim Görevlisi Mehtap Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yalçın Çelebi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer katıldı.

Toplantıda 24 ülkeden çoğunluğu üniversite rektörü olan 50'ye yakın akademisyenin katılacağı çalıştay için düzenlenen ve çalıştay kapsamında çeşitli üniversitelerle yapılması planlanan ortak bilimsel araştırmalar belirlendi.

Çalıştay hakkındaki son bilgileri katılımcılarla paylaşan GESAM Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık, Cırık, " Türkiye'nin Bilimsel Birikimi DPÜ'de Paylaşılacak" sloganıyla tanıtılan etkinliğin özellikle Balkan ülkelerinde olmak üzere uluslararası basında büyük ses getirdiğini ifade etti.

27- 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ve üniversitelerin uluslararası kültüre katkılarının yanında farklı bölgelerde bulunan üniversiteler arasında akademik iş birliği konusunda görüşmelerin gerçekleştirileceği çalıştaya, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi Mavi Salon ev sahipliği yapacak. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:00 Kaynak: İHA

Çelebi, Dumlupınar, Kütahya, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bilimsel Birikimi Dpü'de Paylaşılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]