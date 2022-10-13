TÜRKİYE'NİN BİLİNEN EN KÜÇÜK TARİHİ ESER BAĞIŞÇISI - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE'NİN BİLİNEN EN KÜÇÜK TARİHİ ESER BAĞIŞÇISI

13.10.2022 12:14

TROYA Müzesi uzmanlarınca yapılan araştırmada, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet olduğu ortaya çıktı.

TROYA Müzesi uzmanlarınca yapılan araştırmada, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet olduğu ortaya çıktı. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Necdet'in bu harika hikayesi, bize çok çarpıcı geldi. Çünkü o eserin, o kültür varlığının, milletin bir parçası olduğuna 11 yaşında bilincine erişmiş dedi.

Çanakkale'de Troya Müzesi (Eski Çanakkale Müzesi), müze tarihinin 111'inci yılı nedeniyle arşiv çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlar, çalışmalar sonrası Türkiye müzecilik tarihi ile ilgili heyecan verici bir belgeye ulaştı. Belgeye göre, Türkiye'nin bilinen en küçük eser bağışçısının arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelinin 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu Necdet (11) olduğu ortaya çıktı. Necdet'in İstiklal Mektebi'nde 5'inci sınıfta okuduğu ve bulduğu mezar stelini dönemin Maarif Müdürlüğü'ne teslim ettiği belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, bu belgenin bulunmasının kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

SADECE 11 YAŞINDA BİR ÇOCUK

Bu sene yoğun olarak arşiv çalışmaları yaptıklarını söyleyen Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Bu arşiv çalışmalarının birinde rastladığımız evrak, bizi oldukça şaşırttı. Çanakkale'deki İstiklal Mektebi öğrencisi 159 numaralı Necdet'in, Çanakkale Müzesi'ne bir eser bağışladığını gördük. Bizim için son derece heyecan vericiydi. Çünkü sadece 11 yaşında bir çocuk ve İstiklal Mektebi'nin 5'inci sınıfında okuyor ve arazide bulduğu bir eseri alıyor, müzeye bağışlıyor. 'Necdet'ten daha küçük bir bağışçımız var mı' diyerek tüm koleksiyonumuzda bir tarama yaptık. Hayır, 11 yaşındaki Necdet, Çanakkale Müzesi'nin en küçük bağışçısıydı dedi.

ESER İLE BAĞIŞ BELGESİ SERGİLENECEK

Necdet'in hikayesini çok çarpıcı bulduklarını ifade eden Gölcük, Necdet'in bu harika hikayesi, bize çok çarpıcı geldi. Çünkü o eserin, o kültür varlığının, milletin bir parçası olduğuna 11 yaşında bilincine erişmiş. Bu bizim için çok önemli bir bilgiydi. Necdet'in Çanakkale Müzesi'nin en küçük eser bağışçısı olduğunu söylüyoruz ama belki de Türkiye müzelerinde en küçük esere bağışçısı. Çok yakın bir zamanda Necdet'in bağışladığı eseri, bağış belgesi ile fotoğrafını sergiye çıkartıp, tüm ziyaretçilerimiz ile bu güzel öyküyü paylaşacağız diye konuştu.

Bağışlanan eserin Roma dönemine ait olduğunu anlatan Gölcük, 30 santim yüksekliğinde bir eser. Necdet'in, bu eseri nasıl taşıyabildiği konusunda bir soru işareti olmuştu. Roma dönemine ait bir mezar steli. Bir bölümünde kırık var ama oldukça iyi durumda dedi.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu Bakan Karaismailoğlu, ÇOMÜ'de öğrencilerle buluştu CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ
Kaynak: DHA

Çanakkale, Türkiye, Gölcük, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN BİLİNEN EN KÜÇÜK TARİHİ ESER BAĞIŞÇISI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN BİLİNEN EN KÜÇÜK TARİHİ ESER BAĞIŞÇISI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement