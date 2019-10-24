Türkiye'nin bilinmeyen cenneti Amanoslar'ı keşfedin
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Amanos Dağlarında 5500 bitki çeşidinin yaşadığı tahmin ediliyor ve Türkiye'de bulunan 251 çeşit endemik bitkinin 151 türü Amanoslar da bulunuyor.
Türkiye, orta kuşak ülkeleri arasında coğrafi yapısı ve iklim çeşitliği gibi özellikleriyle doğal güzelliklere sahip olan bir ülke.
Doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan Kaçkar, Ilgaz, Küre ve Bolu dağları turistler ve doğaseverler tarafından tanınırken Akdeniz'de Toros sıradağlarının güneye uzanan kolunu oluşturan Amanos Dağları Karadeniz bölgesindeki dağlar kadar bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:13
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