Türkiye'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi! - Son Dakika
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Türkiye'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi!

06.06.2022 10:12
Türkiye'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi!

TSK tarafından düzenlenen EFES 2022 tatbikatında, Lentatek Karayel SİHA da yer aldı. İşte Karayel özellikleri...

Türk şirketlerin Savunma Sanayii katkısı giderek artıyor. Özellikle yerli imkanlarla geliştirilen hava, kara ve deniz araçları sayesinde dışa bağımlılık (ortak projeler dışında) azalıyor. Ayrıca ihracat başarısı gösteren şirketler sayesinde sektör giderek büyüyor.

Öyle ki İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere zırhlı paletli ve lastikli araçlar ile gemi yapımında Çin, Rusya ve ABD ile yarışacak seviyeye kadar gelindi. Fakat her biri basında yer almadığı için önemine kıyasla bilinirliği düşük olabiliyor. Bunların başında ise Lentatek (Vestel Savunma'nın yeni adı) üretimi olan Karayel SİHA geliyor. İşte Karayel özellikleri…

Lentatek Karayel SİHA, EFES 2022 tatbikatında boy gösterdi!

Lentatek, isim değişikli öncesinde Vestel Savunma olarak biliniyordu. En önemli ürünleri arasında ise 2013 yılında üretilen Karayel bulunuyor. NATO standartlarına uygun olarak geliştirilen bu havacından şu ana kadar 10 adetten fazla üretildi.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi!

Bilindiği kadarıyla 2015 yılından beri operasyonel olarak kullanılan Karayel, ilk uluslararası siparişini Suudi Arabistan'dan aldı. Anlaşmaya göre 2021-2025 arasında toplamda 40 adet SİHA satışı yapılacak. Adeti bilinmese de şu anda Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

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Buna ek olarak bir de yer kontrol istasyonu ve yer veri terminali bulunuyor. Yani aslında çalışma prensibi olarak Bayraktar TB2 ve ANKA ile oldukça benzer. Ayrıca EFES 2022 tatbikatında sergilenen modelinde SATCOM, yani uydu iletişim ve kontrolü bulunuyordu.

Buna ek olarak, yıllar içerisinde Karayel'in gelişim gösterdiğini görüyoruz. Örneğin, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma şartlarına göre 18 bin feet tavan irtifası, 35 kg faydalı yük taşıma kapasitesi ve asgari 8 saat havada kalış süresine sahip olması gerekiyordu.

Türkiye'nin bilinmeyen SİHA'sı tatbikatta boy gösterdi!

Fakat günümüzde gelinen noktada 22 bin 500 feet irtifaya çıkabiliyor. Ayrıca 8 saat asgari havada kalış süresini de geride bırakmış durumda. Öyle ki mühimmatsız 20 saat, 60 kg yükle 12 saat, 120 kg yükle ise 8 saat havada kalabiliyor.

Karayel SİHA özellikleri

Motor gücü1×97 HPMaksimum kalkış ağırlığı630 kgKanat açıklığı13 mToplam uzunluk6.5 mYükseklik2.11 mKanat faydalı yük120 kgGövde faydalı yük50 kg/ 70 kgUçuş hızı60-80 knot – 150 km/sTırmanma oranı800 m/sOperasyonel irtifa18 bin ft/ 22 bin 500 feetVeri Bağlantı menzili> 150 km/ SATCOM ile sınırsızİniş mesafesiHavada kalışMühimmatsız 20 saat

60 kg yükle 12 saat

120 kg yükle 8 saatSeyrüseferTam otonom veya manuel

Renkli gündüz kamerası

IR gece kamerası

Lazer mesafe bulucu, hedef işaretleyiciDiğer özelliklerYıldırım koruma, Buz giderme,

3 yedekli aviyonik,

Tam otonom kalkış/ uçuş/ iniş

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Kaynak: Shiftdelete

Suudi Arabistan, İhracat, SİHA, Güncel, Son Dakika

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