Son Dakika Haberleri: 'Türkiye'nin bilişim üssü' faaliyete geçti

'Türkiye'nin bilişim üssü' faaliyete geçti

31 dakika önce

Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.

'Türkiye'nin bilişim üssü' faaliyete geçti, System.String[]
Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 

ODTÜ Teknokent, Ekonomi
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