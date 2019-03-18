'Türkiye'nin bilişim üssü' faaliyete geçti
31 dakika önce
Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.
Bilişim ve telekomünikasyon alanında yeni teknolojiler geliştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ODTÜ Teknokent
Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Ar-Ge faaliyetlerine başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50
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