Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin binaları ENEREX ile tasarruf edecek
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Türkiye'nin binaları ENEREX ile tasarruf edecek

6 saat önce

Antalya'nın, Türkiye'deki tarım ve turizm sektörünün lideri olmasının yanında, enerjinin başkentliğine de aday olabilmesi için ANFAŞ tarafından 2020'de yeni bir fuar hayata geçiriliyor.

Türkiye'nin binaları ENEREX ile tasarruf edecek, System.String[]

Antalya'nın, Türkiye'deki tarım ve turizm sektörünün lideri olmasının yanında, enerjinin başkentliğine de aday olabilmesi için ANFAŞ tarafından 2020'de yeni bir fuar hayata geçiriliyor.


27-29 Şubat 2020'de düzenlenecek ENEREX Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ile sahneye çıkacak olan ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji şirketleri ile enerji tüketicilerini, bu fuarda aynı çatı altında buluşturacak. ENEREX Fuar Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi Ruhsar Gözde Yıldırım, fuarda uluslararası şirketlerin ve Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinin yanında yerel şirketlere de önem vereceklerini belirterek, Antalya'nın yerel şirketlerinden biri olan HŞ Enerji'nin de fuarda yer almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.


ENEREX Fuar katılımcılarından HŞ Enerji Firma Sahibi Halil Şevik de Antalya'da böyle bir fuarın hayata geçmesi için geç bile kalındığını söyleyip, bu tür fuarların Antalya gibi tüketimi yüksek olan yerlerde yapılması gerektiğini ve bunun için ANFAŞ'ın en doğru adres olduğunu belirtti. Şevik, "Enerji Fuarı deyince insanların ilk düşündüğü elektriğimizi kendimiz nasıl üretebiliriz sorusu değil, elektrik tüketimimizi nasıl düşürebiliriz sorusu olmalı" dedi. Şevik, "En ucuz elektrik, tasarruf edilen elektriktir" sözüyle beraber fuarda ziyaretçilere evlerinde ve işletmelerinde enerji verimliliği uygulamaları ile elektrik maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini ve tasarruf edeceklerini yüz yüze anlatacağını bildirdi.


ANFAŞ Genel Müdür Yardımcısı Münevver Duran Karahasan ise, Türkiye'nin enerji ithalatını düşürmek ve enerji bağımsızlığını elde edebilmek için tek çıkış yolunun, enerji verimliliğini ve dönüşümünü beraber yürütmek olduğunu ve bundan dolayı ENEREX fuarını hayata geçirdiklerini dile getirdi. Karahasan, "Fuarımızda Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin ve kendi elektriğimizi nasıl üretebileceğimizin yanında, HŞ Enerji uygulamaları ile elektriğimizden nasıl tasarruf edip elektrik maliyetlerimizi düşürebileceğimizi halkımıza tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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