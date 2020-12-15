Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı - Son Dakika

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı

15.12.2020 11:09
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı, System.String[]

Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumundaki otomotiv sektörü, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil satışından 1 milyar doları aşan döviz girdisi sağladı.

Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumundaki otomotiv sektörü, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil satışından 1 milyar doları aşan döviz girdisi sağladı.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayısta yaşanan üretim ve ihracat düşüşünün ardından haziran ayıyla yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor.

Haziran-kasım döneminde 2019'un aynı aylarının ihracat rakamlarına yaklaşan sektör temsilcileri, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil gönderdi.

Kasım 2019'da 1 milyar 166 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapan sektör temsilcilerinin bu yılın aynı ayında gerçekleştirdiği dış satım 1 milyar 8 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün kasım ihracatında, önceki aylarda olduğu gibi Avrupa ülkeleri başı çekti.

En fazla dış satımın yapıldığı Fransa'ya geçen ay ihracat, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 54,9 artarak 136 milyon 756 bin dolardan, 211 milyon 834 bin dolara yükseldi.

Geçen ay ihracat listesinin ikinci sırasında, önemli pazarlardan İtalya yer aldı. Bu ülkeye dış satım 2019'un kasım ayına göre yüzde 12,38 gerilemesine rağmen 11 milyon 324 bin dolar seviyesinde oldu.

Sektör temsilcileri üçüncü sıradaki Almanya'ya ise 76 milyon 308 bin dolarlık binek otomobil satışına ulaştı.

Ocak-kasım döneminde 115 ülkeye ihracat

Türk otomotiv üreticileri, bu yılın ocak-kasım döneminde 115 ülkeye dış satım yaptı.

Otomotiv imalatçıları, 11 aylık süreçte de en fazla ihracatı 1 milyar 419 milyon 419 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirdi.

Ocak-kasım aylarında ikinci sıradaki Almanya'ya 764 milyon 292 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 763 milyon 152 bin dolarlık otomobil satışına imza atıldı.

Otomotiv Sektörü, Otomobil, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor         
10:55
Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor         
10:47
Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı         
10:18
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi         
10:03
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz         
09:32
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin binek otomobil ihracatı kasımda 1 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei