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Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5 milyar dolara dayandı - Son Dakika

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5 milyar dolara dayandı

28.07.2021 11:02
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5 milyar dolara dayandı, System.String[]

Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 100'e yakın ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Binek otomobil ihracatı, bu dönemde 14 milyar 382 milyon 693 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin dış satımından yüzde 34,23 pay aldı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 295 milyon 729 bin dolar olan binek otomobil ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,6'lık artışla 4 milyar 923 milyon 650 bin dolara yükseldi.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracat yaklaşık yüzde 40 arttı

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 artarak 677 milyon 137 bin dolardan 943 milyon 968 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 367 milyon 279 bin dolarlık binek otomobil satılan İtalya'ya ihracat yüzde 37,3 yükselişle 504 milyon 281 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya binek otomobil ihracatı da yüzde 9,5 artarak 422 milyon 151 bin dolardan 462 milyon 449 bin dolara ulaştı.

İhracatta, İspanya 405 milyon 862 bin dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 395 milyon 105 bin dolarla beşinci, Polonya 239 milyon 115 bin dolarla altıncı, Mısır 198 milyon 682 bin dolarla yedinci, Belçika 161 milyon 934 bin dolarla sekizinci, Slovenya 159 milyon 604 bin dolarla dokuzuncu ve Amerika Birleşik Devletleri 157 milyon 661 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 ülkeden 7'sini Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu.

Japonya'ya 8 milyon dolarlık binek otomobil satıldı

Binek otomobil üreticilerinin bazı ülkelere dış satımındaki artışlar dikkati çekti.

Geçen yılın ilk yarısında sadece 38 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yapıldığı Japonya'ya bu yılın aynı döneminde 8 milyon 270 bin dolarlık araç satıldı.

Tunus'a ihracatını yüzde 220 artıran sektör temsilcileri, bu ülkeye yılın ilk yarısında 26 milyon 510 bin dolarlık otomobil gönderdi.

Sektörün ihracatını en fazla artırdığı ülkelerden biri de Irak oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 10 milyon 651 bin dolarlık binek otomobil satılan Irak'a bu yılın aynı döneminde yüzde 120 artışla 23 milyon 438 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Otomobil, İhracat, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk yarısında 5 milyar dolara dayandı - Son Dakika Ekonomi


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