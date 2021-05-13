Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı

13.05.2021 11:01
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı, System.String[]

Türkiye'nin bu yılın ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

Türkiye'nin bu yılın ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 4 ayında 90'dan fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Binek otomobil ihracatı, bu süreçte 10 milyar 153 milyon 309 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisi ihracatından yüzde 35,8 pay aldı.

Geçen yıl ocak-nisan döneminde 3 milyar 37 milyon 301 bin dolar olan binek otomobil ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 632 milyon 794 bin dolara yükseldi.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracat artışı yüzde 60

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü. Bu ülkeye dış satım yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,39 artışla 435 milyon 968 bin dolardan 694 milyon 871 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ilk 4 ayında 292 milyon 72 bin dolarlık binek otomobil satılan İtalya'ya ihracat yüzde 29,20 yükselişle 377 milyon 360 bin dolara çıktı.

Listenin üçüncü sırasındaki Almanya'ya binek otomobil ihracatı yüzde 27,19 artarak 272 milyon 709 bin dolardan 346 milyon 857 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde yapılan ihracatta İspanya yüzde 27,52 artış ve 328 milyon 696 bin dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık ise 276 milyon 18 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirilen 2 milyar 23 milyon 804 bin dolarlık binek otomobil ihracatı, bu alanda toplam yurt dışı satışının yaklaşık yüzde 55,7'sini oluşturdu.

1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler

Binek otomobil dış satımında 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkeler arasındaki Japonya, Avusturya, Tunus, Irak, Güney Afrika, Lübnan ve Mauritius'a ihracatta ciddi artışlar yaşandı.

2020'nin ilk 4 ayında ihracat yapılamayan Japonya'ya bu sene aynı dönemde 7 milyon 401 bin dolarlık binek otomobil gönderildi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avusturya'ya yüzde 100 artışla 36 milyon 782 bin, Tunus'a yüzde 270 yükselişle 24 milyon 136 bin, Irak'a yüzde 123 artışla 14 milyon 620 bin, Güney Afrika'ya yüzde 330 yükselişle 9 milyon 965 bin, Lübnan'a yüzde 318 artışla 2 milyon 911 bin ve Mauritius'a yüzde 514 yükselişle 1 milyon 377 bin dolarlık binek otomobil ihraç edildi.

Otomobil, Türkiye, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin binek otomobil ihracatı yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı - Son Dakika Ekonomi


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