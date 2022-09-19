Tarsus'taki esrarengiz kazı için merak uyandıran sözler! İsmini vermek istemeyen bir kişi: İki siyahi heykel nöbet tutuyordu - Son Dakika
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Tarsus'taki esrarengiz kazı için merak uyandıran sözler! İsmini vermek istemeyen bir kişi: İki siyahi heykel nöbet tutuyordu

19.09.2022 00:30

Yıllar önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili gözden kaçan bir ayrıntı yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde yanan evin birçok noktasında eş zamanlı çökme olduğu belirtildi. Yazar Haluk Özdil ile konuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kişi de "Orada ne olduğunu gördüm. Evin altı labirent gibiydi. İki siyahi heykel nöbet tutuyordu" ifadelerini kullanmıştı. Evde yaşanan çökmeler sonrası bu kişinin sözleri doğrulanmış oldu.

Tüm Türkiye bir dönem, Tarsus'taki gizemli kazıyı konuştu. Aylarca kapatılan ve milletvekillerinin dahi sokulmadığı kazı alanından tonlarca altın çıktığı, Kral Dakianus'un hazinesinin olduğu veya Aziz Paul'un kayıp İncil'inin bulunduğu iddia edildi. Fakat resmi kaynaklara göre kazı alanında hiçbir şey bulunamadı.

YILLARDIR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Yıllardan bu yana Türkiye gündeminden düşmeyen gizemli ev, geçtiğimiz aylarda da yangın nedeniyle gündeme geldi. Bu yangından sonra bir daha gündeme gelmeyen ev hakkında ortaya atılan yeni iddia ise herkesi ürkütecek cinsten. Çünkü Tarsus'taki evin çevresinde çökmeler olduğu ve bu çökmelerin evin kazılan bölgeleriyle yani labirentle bağlantılı olduğu iddia edildi.

"LABİRENTTEN DİĞER EVE GEÇİŞ VAR"

Tarsus'taki evle ilgili asıl tüyler ürperten iddia ise labirentin çıkış noktasıyla ilgili. Çünkü iddiaya göre evin altındaki labirent, asıl kazı yapılan eve gidiyor ve gerçek evin altına gizemli evden başka geçiş noktası bulunmuyor.

Türkiye'nin konuştuğu Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili tüyler ürperten detay: Orada ne olduğunu gördüm

"ORADA NE OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Geçtiğimiz aylarda da yazar Haluk Özdil'e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, evde ne olduğunu gördüğünü belirterek, "Evin altı labirent gibi. 2 tane de siyahi heykelin nöbet tuttuğunu gördüm. Ama şunu söyleyeyim, asıl kazılan ev o değil. Bize yanlış evi gösterdiler. Aradıklarını da buldukları söyleniyor. Tonlarca altın gibi" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'taki esrarengiz kazı için merak uyandıran sözler! İsmini vermek istemeyen bir kişi: İki siyahi heykel nöbet tutuyordu - Son Dakika
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