Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi

Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka'nın Tekirdağ ve Mardin arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve turizm alanında Tekirdağ ve Mardin'in hak ettiği yere gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışı yapıldı.



Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdür V. Metin İlter, Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, Mardinli Sanatçı Mahmut Mardinli ve Mardinli İş Adamları katıldı.



Açılışta konuşan Vali Yıldırım, "Mardin ve Tekirdağ'ın çok büyük bir kültür birikimi var ve bu kültürün ve bu kültürleri yaşatmaya gayret eden insanların birbirleriyle tanışması lazımdır. İşte burada bir adım atılıyor. İnşallah bunun devamı da Mardin'de olur. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.



Açılış, kurdele kesiminin ardından Vali Yıldırım ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ