Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi

42 dakika önce

Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka'nın Tekirdağ ve Mardin arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve turizm alanında Tekirdağ ve Mardin'in hak ettiği yere gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi, System.String[]

Fotoğraf Sanatçısı ve Gazeteci Adnan Avuka'nın Tekirdağ ve Mardin arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve turizm alanında Tekirdağ ve Mardin'in hak ettiği yere gelmesi amacıyla gerçekleştirdiği Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışı yapıldı.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Mardin&Tekirdağ Kardeşlik Köprüsü adlı sergisinin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdür V. Metin İlter, Kültür ve Turizm Müdür V. Abdullah Barut, Mardinli Sanatçı Mahmut Mardinli ve Mardinli İş Adamları katıldı.


Açılışta konuşan Vali Yıldırım, "Mardin ve Tekirdağ'ın çok büyük bir kültür birikimi var ve bu kültürün ve bu kültürleri yaşatmaya gayret eden insanların birbirleriyle tanışması lazımdır. İşte burada bir adım atılıyor. İnşallah bunun devamı da Mardin'de olur. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Açılış, kurdele kesiminin ardından Vali Yıldırım ve beraberindekilerin fotoğraf sergisini gezmesiyle son buldu. - TEKİRDAĞ

Adnan Avuka, Tekirdağ, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı
Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]