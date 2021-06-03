Üye Girişi
Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı

03.06.2021 11:43
Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı, System.String[]

Türkiye'nin 2021'in ilk 5 ayında bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin 2021'in ilk 5 ayında bisiklet ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye bu yılın 5 ayında 88 ülkeye bisiklet ihraç etti.

Geçen yılın 5 ayında 28 milyon 310 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,6 artarak 54 milyon 813 bin 203 dolara çıktı.

En çok bisiklet ihraç edilen ülke, 9 milyon 134 bin dolarla Finlandiya oldu. Bu ülkeyi 7 milyon 655 bin dolarla Fransa ve 7 milyon 498 bin dolarla Almanya izledi.

"Salgın bisiklet sektörü için devrim niteliğinde bir fırsat yarattı"

Manisa'da yıllık ortalama 250 bin adet bisiklet üretimi yapan ve bunun yüzde 70'ini ihraç eden Accell Bisiklet Genel Müdürü ve Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Şakrak, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 390 bin bisiklet ve 60 bin de elektrik destekli bisiklet ihraç ettiğini ve bundan 92 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettiğini hatırlattı.

İhracatın her geçen yıl arttığına dikkati çeken Şakrak, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarla mukayese ettiğimizde çok güzel rakamlar bunlar. Fakat Avrupa'nın geçen yıl 6,8 milyon adet bisiklet ithal ettiği düşünülürse aslında daha çok gideceğimiz yol, bu pastadan alabileceğimiz pay var. Bir de burada asıl önemli olan daha katma değerli olan elektrik destekli bisikletin 2018'de 5 bin adetten, 2 yıl sonra 60 binlere yükselmesi oldu. Bu yüzden ihracatta önemli bir potansiyelimiz oldu."

Salgının sektöre etkisi

Şakrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlarında Uzak Doğulu bisiklet parçası üreticilerinden, üretimdeki aksamalar dolayısıyla parça temin edemediklerini, zamanla bu sorunların aşıldığını ancak bu kez talep artışı nedeniyle üreticilerin parça talebine yetişmekte zorlandığını dile getirdi.

Bunun tedarik süreçlerinde aksamalara neden olduğunu ifade eden Şakrak, ancak uzun dönemde bunun Avrupa'daki bisiklet parçası üretimi için bir fırsata dönüşeceğine inandığını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla insanların bisiklete olan ilgisinin arttığını aktaran Şakrak, şöyle devam etti:

"Salgın bisiklet sektörü için devrim niteliğinde bir fırsat yarattı. Eskiden normal şartlarda toplu ulaşım kullanan birçok insan artık bisikleti ulaşımda bir alternatif olarak görmeye başladı. Avrupa ile kıyasla gidecek daha çok yolumuz var ancak bunun bir fırsat olarak değerlendirilebileceği düşüncesi doğdu. Ayrıca salgının ve kısıtlamalarında etkisiyle insanların boş zamanlarını geçireceği etkinliklere ilişkin planlamaları değişti. Şu anda zaten her şehirde, sahil kenarlarında kısıtlamaların olmadığı günlerde bisiklet süren insanların sayısındaki artışı gözlemleyebiliyoruz."

Şakrak, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" ilan ettiğini hatırlatarak, bisikletseverlerin ve sektörün gününü kutladı.

Bisiklet, Türkiye, İhracat, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor

Son Dakika Haberleri
13:09 Tedbirleri yok saydığı için ceza yiyen İrem Derici, yakalandığı anları paylaşarak dalga geçti
13:06 Tuğçe'nin cansız bedeninin neden çıplak bulunma nedeni! Öldürdükten sonra 4 leğen suyla yıkamış
12:49 Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor
12:39 Ezgi Mola'dan hakkında açılan davayla ilgili ilk paylaşım: Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel
12:34 Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı
12:27 Güzelleşmek için gittiği salonda köpek, göz kapağını kopardı
12:17 Son Dakika! Teröristlerle çıkan çatışmada 1 şehit, 2 yaralı var!
12:10 A-101, Garanti ile iş birliği yaptı! Müşterilere kasada anında kredi verecek
12:08 Bu iddia Süper Lig'i karıştırır! Fenerbahçe'nin yerli hoca adaylarının içinde Fatih Terim de var
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif Beşiktaş'tan Alanyasporlu savunmacı Caulker'a resmi teklif         
13:27
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti         
13:09
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı Aylardır beklediği evlenme teklifini alan Şeyma Subaşı'nın tektaşı göz kamaştırdı         
12:35
Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz Hande Erçel'den sevgilisine pastalı sürpriz         
12:23
Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!         
12:10
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş         
11:05
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti         
10:37
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 13:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin bisiklet ihracatı, son 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,6 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement