Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden camide iftar programı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden camide iftar programı

8 saat önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden camide iftar programı, System.String[]
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğince iftar programı düzenlendi.
Yaklaşık 9 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılan, iftar programının düzenlendiği Merkez İmam Serahsi Camisi'nin avlusunun duvarına Türk ve Kırgız bayrakları ve "Müminler ancak kardeştir." ayetinin yazılı olduğu afiş asıldı.
Kırgız ve Türk din görevlileri, dernek başkanları ve camide akşam namazını eda eden cemaatin katıldığı iftarda duaların okunmasının ardından oruçlar açıldı.
Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, iftarın sonunda dua etti.
Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından organize edilen iftar programında bir araya geldiklerini belirterek, "İftar programına katılım yüksek oldu. Yaklaşık bin 400-bin 500 civarında kardeşimiz iftarını burada açtı." dedi.
İftara özel hazırlanan menünün tamamının Türk mutfağından oluştuğunu dile getiren Ünal, programa katkı sağlayan Bişkek'teki Türk iş insanlarına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:27 Kaynak: AA
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